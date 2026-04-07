« Caractérisation des excès d’#aluminium dans les #eaux superficielles de la #Martinique »
Quand j’ai lu cette étude sur l’alu…je n’ai pas fait de cinéma …j’ai hallu…ciné.
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-39359-FR.pdf
avril 6th, 2026
« Caractérisation des excès d’#aluminium dans les #eaux superficielles de la #Martinique »
Quand j’ai lu cette étude sur l’alu…je n’ai pas fait de cinéma …j’ai hallu…ciné.
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-39359-FR.pdf
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