« Caractérisation des excès d’ #aluminium dans les #eaux superficielles de la #Martinique »

avril 6th, 2026

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« Caractérisation des excès d’#aluminium dans les #eaux superficielles de la #Martinique »

Quand j’ai lu cette étude sur l’alu…je n’ai pas fait de cinéma …j’ai hallu…ciné.
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-39359-FR.pdf

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