Bernard Hayot doit-il remplacer Serge Letchimy à la Collectivité Territoriale de Martinique ? C’est une bonne question car plus rien ne va dans l’île chère à Émia Eriasec.
Petit sondage de l’agence créole EDMAR
août 1st, 2026
Bernard Hayot doit-il remplacer Serge Letchimy à la Collectivité Territoriale de Martinique ? C’est une bonne question car plus rien ne va dans l’île chère à Émia Eriasec.
Petit sondage de l’agence créole EDMAR
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.