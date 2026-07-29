Dignité et courage Serge Letchimy…je sais que c’est pénible mais la Martinique n’en peut plus…

Lettre ouverte à Serge Letchimy

Monsieur le Président,

L’exercice du pouvoir ne se mesure pas seulement à la capacité de gouverner. Il se mesure aussi à la capacité de savoir partir lorsque les circonstances l’exigent.

La Martinique traverse une période de profondes difficultés : tensions sociales, inquiétudes économiques, défiance d’une partie de la population envers ses institutions. Dans un tel contexte, le courage politique consiste parfois à poser un acte qui dépasse les intérêts personnels ou partisans.

Si vous estimez que votre maintien à la tête de la Collectivité territoriale de Martinique ne permet plus de restaurer la confiance ou d’apaiser le débat public, alors une démission pourrait être perçue comme un geste de responsabilité et de dignité. Une telle décision ne serait pas nécessairement un aveu d’échec quoi que, mais le choix de placer l’intérêt général au-dessus de toute autre considération.

L’Histoire retient souvent ceux qui savent quitter leurs fonctions avec honneur autant que ceux qui les ont exercées avec conviction.

C’est pourquoi je vous invite à faire montre preuve de cette dignité et de ce courage qui caractérisent les grands responsables publics : écouter le pays, mesurer les attentes des Martiniquais et prendre, en votre âme et conscience, la décision qui vous semblera la plus juste pour l’avenir de la Martinique.

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma considération républicaine. Et comme dirait Aimé Césaire : « … »

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