Plus le temps m’offre un peu de son temps dans cette vie, plus j’aime la poésie du hasard.

Avec son énième texte à la con, Serge Letchimy fait montre d’une grande générosité qu’il ignore. Avec ce titre : « Dix ans de CTM : dépasser les procès, regarder l’histoire en face », il provoque mon IN (Intelligence Naturelle). Dans ce titre IA un hub qui attise ma créativité. Dix ans de CTM : dépasser les procès, regarder l’histoire en face du…Zoku

Zoku ? Oui. Le Zoku est un hôtel qui se trouve, vous n’allez pas le croire, en face du Palais de justice de Paris à la Porte de Clichy. Ça ne s’invente pas.

Et dans ce titre boskafien, on retrouve le mot PROCÈS. J’avoue sans rire que je trouve ça drôle. En effet très bientôt,le procès en appel de la retraite illégale va espérons le, permettre à la Martinique de se débarrasser de ce fumant fumiste. Croisons les doigts.

gilles dégras