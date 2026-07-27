Guadeloupe …+1

Nouveau meurtre en Guadeloupe du côté du Raizet. La victime est un jeune homme âgé de 23 ans. Il s’agit du 25ème homicide depuis le début de l’année 2026 et le 23ème par arme à feu.
Source @guadeloupela1ere
juillet 27th, 2026
Nouveau meurtre en Guadeloupe du côté du Raizet. La victime est un jeune homme âgé de 23 ans. Il s’agit du 25ème homicide depuis le début de l’année 2026 et le 23ème par arme à feu.
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