Tour de France cycliste 2026: Richard Carapaz la passe de deux

Richard Carapaz s’est offert l’étape reine lors de la 20e étape du Tour de France cycliste 2026. L’équatorien remporte sa deuxième course en montagne et confirme son maillot à pois.
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