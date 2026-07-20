Une originaire de Martinique reçoit son diplôme au Sénat …le comportement de Catherine Conconne est vil et abject

Par respect métis et avec autant de résilience que de résignation au coeur d’une gouvernance qui prend de la hauteur pour avoir accès à la spécificité créole, nous n’allons pas critiquer la sénatrice Catherine Conconne. Elle est assez douée pour être désirée manta.

Ce lundi 20 juillet 2026, Charlotte Gressier, une jeune femme originaire de l’île chère à Émia Eriasec, a brillamment clôturé une formation de directeur de cabinet de l’Ecole Nationale des Directeurs de Cabinet en partenariat avec l’Université de Metz, pour la 5eme année. Elle recevait donc son diplôme au Sénat, à Paris, comme les autres membres de sa promo intitulée « Taubira ».

Aussi, nous invitons les bénéficiaires du RSA en Martinique à observer attentivement le langage non-verbal de la sénatrice qui elle, n’a pas eu son DEUG d’anglais. Want u ?

Eh oui…parfois et même…souvent…le non-verbal est aussi suspect qu’un pet en paix avec son monde. Comme quoi le kumquat.