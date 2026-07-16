C’est marrant j’ai l’impression que les français qui, apriori ne sont pas des enculés, sont aujourd’hui fiers de tenir quotidiennement des propos RACISTES.
juillet 15th, 2026
C’est marrant j’ai l’impression que les français qui, apriori ne sont pas des enculés, sont aujourd’hui fiers de tenir quotidiennement des propos RACISTES.
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