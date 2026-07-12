M-Bappé ou l’impensé colonial



Pourquoi le système ne respecte pas la bonne prononciation du nom du capitaine des Bleus et meilleur joueur actuel de tous les temps ?

Kylian Mbappé a beau le répéter, son nom se prononce « Bappé ». Rien n’y fait. Une partie de l’establishment médiatique continue de dire « M-Bappé », comme si l’intéressé n’était finalement pas l’autorité compétente sur… son propre nom. Étrange…

Mais imaginons, par comparaison provocatrice à la manière de Jean-Luc Melenchon avec le nom Epstein, d’écorcher volontairement le nom d’une personnalité juive après avoir été corrigé ? Immédiatement, la question de l’antisémitisme surgirait!

Parce qu’un nom n’est jamais un détail. C’est une identité. C’est une dignité.

Alors pourquoi ce qui est impensable dans un cas deviendrait-il presque anodin dans l’autre ?

Pierre Bourdieu écrivait que la langue est aussi un rapport de pouvoir. Nommer quelqu’un, c’est le reconnaître. Lui imposer son propre nom, sa propre prononciation, c’est lui rappeler qui fixe la norme.

Frantz Fanon l’avait compris : la #colonisation ne s’est pas arrêtée aux territoires. Elle a aussi colonisé les imaginaires, les mots et les hiérarchies que nous finissons par considérer comme naturelles.

Les réflexes hérités de l’histoire coloniale ont la vie dure ainsi que l’idée que les noms des anciens colonisés sont toujours un peu négociables. Qu’on peut les déformer, les franciser ou les écorcher, même lorsque leur porteur vous dit : « Ce n’est pas comme ça que je m’appelle. »

La manière dont une société traite les noms propres n’est jamais entièrement neutre. Lorsqu’une société issue d’une histoire coloniale fait davantage d’efforts pour respecter certains noms que d’autres, on y voit l’expression d’un héritage culturel où tous les noms ne bénéficient pas du même statut symbolique. Ça s’appelle l’impensé colonial.

Après tout, prononcer correctement « Mbappé » ne demande ni diplôme, ni exploit phonétique. Juste un peu moins de #colonialisme, bien qu’officiellement terminé, dans la langue et dans les têtes…

Mais certaines consonnes ne l’ont pas encore appris.

Car au fond, le problème n’est peut-être pas la lettre « M »…

Sans commentaire mais comment taire ?

Daniel Nlandu Nganga

Auteur, réalisateur, producteur