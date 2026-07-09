Un journaliste se serait immolé en Martinique

juillet 9th, 2026

Un célèbre journaliste originaire de Martinique se serait immolé dans son véhicule mardi 7 juillet 2026. L’homme qui a échappé à la mort est actuellement admis au service des grands brûlés au CHUM. À suivre.

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