Transport en Martinique : de Sud Lib à Pieds Lib

La Martinique n’avance plus, elle court. Après Sud Lib, Serge Letchimy et Arnaud René-Corail inventent Pieds Lib. Un nouveau dispositif performant qui va booster la mobilité dans le sud de l’île chère à Émia Eriasec. Merci les gars. Merci Serge. Les MAtiniquaises sont fières de toi.

Let it be. Tu auras du lambi. Toi qui aimes ce mollusque visqueux et presbyte quand il est frais voire frétillant, tu vas être rassasié. Miam miam…slurp…slurp…

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