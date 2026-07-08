« J’ai grandi dans une société où dire NÈGRE DE MERDE était normal ».
Décidément ces jours-ci, la matrice intellectuelle a un véritable problème avec les sénatrices.
Comme quoi le kumquat.
juillet 7th, 2026
« J’ai grandi dans une société où dire NÈGRE DE MERDE était normal ».
Décidément ces jours-ci, la matrice intellectuelle a un véritable problème avec les sénatrices.
Comme quoi le kumquat.
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