Grand Messe ministérielle des algues sargasses : le président du conseil de gestion du Parc naturel marin de Martinique… « nègrelisté »

Dans le cadre de la énième visite infructueuse d’un ministre en Martinique, on organise le jeudi 2 juillet 2026 un truc intitulé « Coopération régionale et sargasses : point de situation ».

Tout les mangeurs de petits fours cramés seront là. Sauf le président du Comité des pêches de Martinique qu’on aurait volontairement « oublié » peut-être à cause de sa dimension pigmentaire qui serait en relation étroite avec son franc-parler.

Mais on ne n’ose pas le croire. Naïma Moutchou n’étant pourtant pas apparentée à Antoine Crozat. Nom d’une pipe. J’avoue que le doute m’habite.

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