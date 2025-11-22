Didier Laguerre…cas hué d’un retour fatal au pays natal.

Pourtant…le PPM (Parti Progressiste Martiniquais) avait fait un énième et inutile appel de Fort-de-France. Un appel vibrant mais branlant. Fruit d’un suitant onanisme foyalais.

Ce samedi 22 novembre 2025, à l’aéroport Aimé Césaire, le maire de Fort-de-France a raté de peu les jets de farine hexagonale. Cette fameuse farine de « Métropole » qu’on utilise également au carnaval. Il s’est fait huer par un comité d’accueil empreint de spécificité locale. Les municipales de Mars 2026 ne risquent pas d’être pâles dans la ville chère à Émia Eriasec.

