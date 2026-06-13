BIMPAY by Barbados

La Barbade (280 000 habitants) vient de lancer BiMPay, un système national de paiement instantané, qui facilite les paiements entre les particuliers, les entreprises et le gouvernement 24h/24 et 7j/7, 365 jours par an.

Entièrement interopérable, il permet aux Barbadiens d’envoyer et de recevoir de l’argent de n’importe qui, n’importe où à la Barbade, quel que soit leur établissement bancaire – ou même s’ils n’ont pas de banque du tout – et le destinataire aura un accès immédiat à son argent.

Quand on sait que les établissements classiques (Western Union par exemple) ponctionnaient jusqu’à 4% du montant du transfert qui partait à l’étranger…comme quoi le kumquat.