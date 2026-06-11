Dans Archives, il y a Art. Et c’est en fouillant dans le temps que j’ai découvert l’Artchéologie. Et l’un des plus beaux portraits que j’ai pu saisir à l’insu de mon plein gré. En parlant de A…elle, elle en a 3.
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