On n’ose pas le croire. Mais selon nos fines observations, tout laisse à penser que le kiné agresseur sexuel à Taupinière au Diamant aurait quitté la Martinique.

Le septuagénaire aurait vendu sa voiture. Sa moto noire de la marque Harley Davidson n’est plus garée devant son domicile as usual et surtout son cabinet est fermé depuis longues plusieurs semaines. Bizarre.

En sus, plusieurs femmes alertées par les articles « Bondamanjak » envisageraient de déposer plainte.

Kinésithérapeute agresseur sexuel au Diamant en Martinique : une CINQUIÈME victime libère la parole https://www.bondamanjak.com/kinesitherapeute-agresseur-sexuel-au-diamant-en-martinique-une-cinquieme-victime-libere-la-parole/

L’actuel climat bruelien aurait peut-être poussé le diamantinois à prendre la poudre d’escampette direction l’Amérique du sud. À suivre…