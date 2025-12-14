Kinésithérapeute agresseur sexuel du Diamant en Martinique : une… TROISIÈME victime libère la parole

En Martinique, l’étau se resserre sur le kinésithérapeute agresseur sexuel du Diamant. La mâchoire de ses victimes se desserre et la parole se libère. À son rythme mais elle se libère.

Aussi, une TROISIÈME FEMME, plus discrète que les deux précédentes a eu le courage de parler. Le peu de mots qu’elle délivre permet de constater que l’homme use quasiment du même mode opératoire. Comme un expert fort d’un savoir-faire qui puise dans plus de 20 ans de pratique. « …au cours de plusieurs séances, il tentait de toucher mes parties intimes, ce qui m’a mis très mal à l’aise et m’a fait douter du caractère approprié de ses gestes »…

La suite fait partie du trauma. Elle se fige. « Je partage ce témoignage afin que ces faits soient pris en considération et qu’une enquête puisse être menée, tout en conservant mon anonymat ». À suivre…