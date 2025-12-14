Kinésithérapeute agresseur sexuel du Diamant en Martinique : une… TROISIÈME victime libère la parole

décembre 14th, 2025

En Martinique, l’étau se resserre sur le kinésithérapeute agresseur sexuel du Diamant. La mâchoire de ses victimes se desserre et la parole se libère. À son rythme mais elle se libère.

Aussi, une TROISIÈME FEMME, plus discrète que les deux précédentes a eu le courage de parler. Le peu de mots qu’elle délivre permet de constater que l’homme use quasiment du même mode opératoire. Comme un expert fort d’un savoir-faire qui puise dans plus de 20 ans de pratique. « …au cours de plusieurs séances, il tentait de toucher mes parties intimes, ce qui m’a mis très mal à l’aise et m’a fait douter du caractère approprié de ses gestes »…

La suite fait partie du trauma. Elle se fige. « Je partage ce témoignage afin que ces faits soient pris en considération et qu’une enquête puisse être menée, tout en conservant mon anonymat ». À suivre…

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer