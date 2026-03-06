Municipales 2026 au Robert en Martinique : Alfred Monthieux apporte son soutien sans réserve à Claude Bellune

Municipales 2026 en Martinique. L’ancien maire de la ville du Robert Alfred Monthieux apporte son soutien à Claude Bellune. C’est dans une lettre adressée aux Robertines et aux Robertins qu’il a signifié un choix clair et argumenté.
mars 6th, 2026
