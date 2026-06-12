La Martinique va mal. Mais il ne suffit plus de le dire. Les incompétents de la CTM tentent dans l’affolement de prendre des mesures en proposant à la vente quelques masures patrimoniales. Mais la crise financière est abyssale. Plus de doute. La route mène à déroute. À la banqueroute.

À plateau Roy, plus personne ne tient les rênes. Gogol save the queen. Ils sont à la rue. Montparnasse. Sainte-Thérèse et ce n’est pas du cinéma. Dans la salle…sale affaire.

Aussi les murs ont des oreilles. Et ce qu’on peut s’entendre dire est dur. Pas du tout tendre.

« La situation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique est dans le ROUGE jusqu’en…2030 » .

2030…4 ans…putainnnn…bon ok. Alors on fait quoi Tèt Boskaf ? On choisit quel mot pour nos maux ? RÉSILIENCE ou RÉSIGNATION ?

😀😃😄😄😁😆😅😅🤣😂