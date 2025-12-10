Kinésithérapeute agresseur sexuel au Diamant en Martinique : une deuxième victime libère la parole

Comme dirait ma sœur qui habite à Taupinière au Diamant en Martinique, ce kiné qui n’est pas si jeune que ça, est un vieux prédateur précis comme un horodateur.

Ce jour, j’ai rencontré une deuxième de ses nombreuses victimes. Cette femme qui a connu l’enfer qu’offre l’agression sexuelle vit pourtant dans un petit paradis. Elle m’accueille dans un lieu qui a permis l’entame d’une longue et pénible reconstruction.

« C’est votre article qui m’a permis de franchir une nouvelle étape, un nouveau pallier. J’ai grâce à ces écrits reconnu mon agresseur ». C’est lui il n’y a pas l’ombre d’un doute.

L’homme qui partage la vie de cette femme blessée et meurtrie arrive en plein dans notre entretien. Il gare son véhicule à l’ombre d’un flamboyant et je demande à son épouse de l’inviter à nous rejoindre. Il doit lui aussi partager ça. L’entretien reprend. Ça se passe donc à Taupinière dans un îlot commercial avant l’entrée du petit port de pêche.

Il y a un peu plus d’un an. Elle avait poussé la porte de ce cabinet en espérant trouver un soulagement pour son dos. Plus précisément pour sa colonne vertébrale. Elle a rencontré l’horreur que délivre la science d’un vil pervers. Lors d’une séance, il m’a massé le dos. J’étais en petite tenue. Il a caressé mes seins puis est descendu vers mon pubis toujours avec beaucoup d’entrain.

Les mots sont glaçants pourtant le soleil darde ses rayons. Elle poursuit…et raconte cette emprise qu’impose le sachant. Une fois…il m’a embrassé sur la bouche. Un smack. Une façon étonnante de « rassurer » sa victime. Pas vraiment. Elle en parle à son mari. Son malaise est évident.

Elle décide de ne plus y aller. Elle trouve une excuse. « Nous allons déménager. Je chercherai un kiné sur Fort-de-France ». La suite hante ses nuits, ses jours, ses rêves qui muent en cauchemars. Ça fait presque qu’un an qu’elle n’a pas pris un rendez-vous chez un autre kiné.

Aujourd’hui, elle sait qu’elle n’est pas seule. Qu’elle n’est pas …la seule. Et que d’autres comme elle vont refuser d’être seules. Elle sait que la vérité n’est pas une utopie…nière.

gilles dégras

Lire aussi : https://www.bondamanjak.com/un-masseur-kinesitherapeute-qui-exerce-dans-la-commune-du-diamant-en-martinique-agresse-sexuellement-ses-patientes-en-toute-impunite/