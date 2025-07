Centenaire de la naissance de FRANTZ FANON…Didier Laguerre du PPM partage avec Mireille Fanon Mendès-France le Prix Mytho du MENSONGE 2025

On croyait avoir atteint l’Himalaya du mensonge avec l’arnaque historique de Mireille Fanon Mendès-France avec celui concernant sa machiavélique date de naissance.

Omar m’a tuer ? Non Mireille

Eh bien non. Le centenaire de la naissance de FRANTZ FANON est un véritable hub pour les mythomanes créoles de l’île chère à Émia Eriasec. Et c’est Didier Laguerre de Martinique pas d’Algérie qui a lancé une bombe aussi grosse et difforme que la tête de Serge Letchimy son mentor (cf affaire de la retraite illégale de l’actuel et futur ex président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Didier, énième romantique qui ne va qu’au coeur affirme dur comme fer ou chibre de verre que Frantz Fanon est…l’un des fils les plus illustres du Parti Progressiste Martiniquais (PPM) fondé le … 22 mars 1958. Hum hum.

C’est quoi ce mensonge boskafien ? Mireille sors de Didier. ou vice-versa. Ou du moins faites quelque chose. C’est trop énorme. C’est tellement énorme qu’on vous invite à lire la suite de cette bouse mensongère ingérable. Mais ne lisez pas en diagonale ni en biais…ok ?