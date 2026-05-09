« …je vous en prie Milord »

À l’heure où toute la Martinique piaffe au cœur d’une déception sans nom, il est important que BANDI ne soit pas qu’un unique éjaculat cinématographique. Une nique ultime offerte à un territoire eunuque.

Notre légendaire naïveté a eu pour la énième fois raison de nous. Ok.

Maintenant On Fait quoi ? MOFQ ?

Il ne suffit plus de dire pour la énième fois que « Les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises ce sont les Martiniquais ».

Au lieu de faire des pétitions de limpiabotas à la con, Il faudrait peut-être mieux qu’on adhère à une adaptation du constructif For Us By Us des afro américains. On pourrait intituler ça By Nou Menm. Histoire de ne plus être de glaires … dépendantistes à tous les étages.

Nous n’avons pas besoin de la reconnaissance de l’autre (tiens un nouveau R).

Milord et les autres pourraient très bien prendre des cours de théâtre, de cinéma, pour améliorer et confirmer leur jeu de rôle naissant.

Le prisme de l’autre n’est pas le notre. Eh oui notre vision du monde est aussi un bond d’art plus fessu. Et en tout cas car nous avons du talent.