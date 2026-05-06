Temps maussade pour BANDI

mai 5th, 2026

À l’orée d’une énième saison cyclonique, la nouvelle est tombée comme un coutelas résiliant sur un coco nain transgénique. Nique.

Pas de saison 2 pour Bandi. Finie la naissante turgescence euphorique en essence. C’est une débandage. On passe du chibre dur à la fibre molle et flasque. Clap de fin de non- recevoir. Va te faire voir.

KO debout, au pied du mur, une Martinique parmi tant dautres se lamente. Religieuses. Route.

Pourtant Eric Rochant avait donné avec prétention un souffle de facticité qui en dit long. Avenue Maurice Bishop. « Bandi va faire entrer la Martinique dans le Monde ». Sérieux ?

En ce jour de mai 2026…les mais se bousculent au portillon. Et la duperie laisse pion qui met mes doutes en lumière.

gilles dégras

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer