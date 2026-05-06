Temps maussade pour BANDI

À l’orée d’une énième saison cyclonique, la nouvelle est tombée comme un coutelas résiliant sur un coco nain transgénique. Nique.

Pas de saison 2 pour Bandi. Finie la naissante turgescence euphorique en essence. C’est une débandage. On passe du chibre dur à la fibre molle et flasque. Clap de fin de non- recevoir. Va te faire voir.

KO debout, au pied du mur, une Martinique parmi tant dautres se lamente. Religieuses. Route.

Pourtant Eric Rochant avait donné avec prétention un souffle de facticité qui en dit long. Avenue Maurice Bishop. « Bandi va faire entrer la Martinique dans le Monde ». Sérieux ?

En ce jour de mai 2026…les mais se bousculent au portillon. Et la duperie laisse pion qui met mes doutes en lumière.

gilles dégras