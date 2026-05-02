Le sens insensé de l’indécence de l’empire d’essence. Le 1er mai 2026, le litre de diesel a franchi la barre des 2 € en Martinique. L’île chère à Émia Eriasec.
mai 1st, 2026
Le sens insensé de l’indécence de l’empire d’essence. Le 1er mai 2026, le litre de diesel a franchi la barre des 2 € en Martinique. L’île chère à Émia Eriasec.
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