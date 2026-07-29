Serge Letchimy…mon ami dal puri…tu n’es pas SÉRIEUX …

juillet 28th, 2026


Les transporteurs qui bossent avec SudLib sont en grève à partir de ce soir (mardi 28 juillet 2026). La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) n’a pas effectué le virement comme promis.

En sus, à la rentrée de septembre ça va être chaud cacao et même caca bas car, les EPCI, CACEM, ESPACE SUD et CAP NORD n’ont pas répondu favorablement aux demandes financières formulées par un Serge Letchimy de plus en plus à la rue avant son procès en appel concernant la retraite illégale qui, en bonne nouvelle devrait avoir lieu à Paris avant la fin…de l’année. 🤞🤞🤞🤞

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