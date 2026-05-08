« Une manière d’habiter le monde » : la résistance décoloniale et environnementale dans la danse des Caraïbes françaises

Une conférence de Clare Finburgh Delijani à l’université d’Oxford à Dansox (Dance Oxford) à 17 h 30 au (British Summer Time) ce lundi 11 mai 2026. La conférence sera diffusée sur YouTube en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=b2B7RO8lU que vous pouvez aussi partager avec d’autres personnes qui pourraient s’y intéresser.

Dis comme ça, personne ne mettra une alarme sur sa montre ou son téléphone pour se rappeler de regarder ça lundi en plein midi.

Là où ça devient intéressant c’est de découvrir que Clare Finburgh Delijani est professeure à Goldsmiths, Université de Londres que son dernier ouvrage, A New History of Theatre in France (2024), a remporté le prix de la meilleure collection éditée remis par la Theatre and Performance Research Association.

Qu’elle est auteure de nombreux autres livres et articles sur le théâtre et d’autres formes de spectacle vivant issus du monde francophone et du Royaume-Uni et qu’elle s’intéresse tout particulièrement aux questions de justice raciale, sociale et climatique.

Mais de découvrir que le martiniquais Jean-Marc Terrine, poète reconnu, dont le dernier recueil de poésie » Contes & paroles bèlè/ polyphonie et esprit des bons-lieux » (Editions Jean-Benoît Desnel 2025) et spécialiste du sujet qui sera abordé lundi, actuellement à Paris, traversera la Manche pour participer à la conférence. On a envie de regarder ça.

Dans sa communication, l’auteur analyse un répertoire de pratiques issues des Caraïbes francophones, notamment le lasotè et le bèlè martiniquais, et le gwoka guadeloupéen, en cherchant leur commémoration collective de la perte, et leur exaltation de la survie. Clare Finburgh Delijan : « Je m’interroge sur la manière dont elles pourraient contribuer à reconstruire des notions décoloniales d’identité et de communauté, ainsi que des relations non exploiteuses – on pourrait dire écologiques – avec la terre ».

« Une manière d’habiter le monde » : la résistance décoloniale et environnementale dans la danse des Caraïbes françaises

photo : https://www.instagram.com/p/DBBvQNdPfVq