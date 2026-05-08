Pas de saison 2 pour BANDI…quand l’ENCULÉ de Marvin Vésir surfe sur un scoop de Bondamanjak

Cet homme qui porte la cravate lavée comme une tête de nœud, s’intitule Marvin Vésir et est le Iznogoud du cabinet de Serge Letchimy à la Collectivité Territoriale de Martinique.

C’est un gland. Pire c’est un glandeur de la trempe de Tatache, l’autre bulle qui a planté la CTM.

Ce qui est grave c’est que cet imbécile qui s’occupe du groupe Whatsapp de propagande Letchimyenne Las Manti est un menteur comme l’homme à la retraite illégale.

Ce jeudi 07 mai 2026, il persiste.

…On repense à ceux qui nous ont traité de menteurs.

Marvin Vésir, tu n’es pas un menteur…tu es un voleur. Ton cerveau est vide…alors tu voles les idées, les investigations des autres. Mais la vérité est une pute et se révèle toujours au grand jour.

Et ce qui est rassurant c’est que tu ne peux duper tout le monde. D’ailleurs Specta rectifie le tir sur son IG.

Et voilà. J’espère que tu te sens con. Au fait, tu seras au procès de l’agent de catégorie C le 18 mai 2026? Tu sais celle qui a détourné 3.2 millions d’euros sous le nez de ton ami Tatache ? Moi j’y serai. Et…on va se marrer. Promis.

gilles dégras