En Martinique les pollueurs sont des ordures ? Non. Des enculés-es !!!

En Martinique, il y a des yoles qui font le tour de l’île. Et après chaque étape, il y a des after yoles fréquentés par une faune de founes et de chibres qui n’ont rien à foutre de UFR de Sara et de Cottrell. Et pour finir, il y a les after after yoles et on découvre la pollution générée par ces enculés-es hédonistes qui ont le privilège de fonctionner sans cerveau, un peu comme des morceaux de foies de génisses. Le résultat est catastrophiquement édifiant. Et après…ça prétend aimer la Martinique…allez vous faire foutre. Au fait ne me remerciez pas.

gilles dégras