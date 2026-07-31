Rosette / L’Appât loose là ?

C’est la loose pour la yole franciscaine Rosette / L’Appaloosa qui a coulé aux Anses d’Arlet lors de la 6ème étape de la 40ème édition du Tour de Martinique des yoles rondes. Elle franchit la ligne d’arrivée avec 34 minutes et 02 secondes de retard.
juillet 31st, 2026
C’est la loose pour la yole franciscaine Rosette / L’Appaloosa qui a coulé aux Anses d’Arlet lors de la 6ème étape de la 40ème édition du Tour de Martinique des yoles rondes. Elle franchit la ligne d’arrivée avec 34 minutes et 02 secondes de retard.
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