La terre a tremblé en Martinique 16/04/26

avril 16th, 2026 

Un séisme (magnitude 4.1) a été enregistré le jeudi 16 avril 2026 à 08:51 (heure locale) en Martinique et identifié d'origine Tectonique.
L'épicentre a été localisé à 53 km à l'est-nord-est de Trinité, à 36 km de profondeur (soit une distance hypocentrale d'environ 64 km). 
Ce séisme a pu générer, dans les zones concernées les plus proches, une accélération moyenne du sol de 2 mg (*), correspondant à une intensité macrosismique II (rarement ressentie). 
Suivant le type de sols, les intensités peuvent cependant avoir atteint localement l'intensité III-IV (largement ressentie).

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