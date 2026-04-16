Bruno Nestor un BUT Azérot

Élection 🗳️ du Président CAP NORD en Martinique :
Bruno Nestor Azérot élu : 39 voix
Andréa Mauzole : 8 voix
2 votes blancs
Vice-présidents CAP NORD
1) Jean-Louis LAVENTURE – ROBERT
2) Marie-Thérèse CASIMIRIUS – BASSE POINTE
3) Christian PALIN – TRINITE
4) Justin PAMPHILE – LORRAIN
5) Gilbert COUTURIER – GROS MORNE
6) Jean-Baptiste ROTSEN – SAINTE-MARIE
7) Jean Marc BOCQUET – CASE PILOTE
8) Gérard MONSTIN – CARBET
9) Thierry JOACHIM – AJOUPA BOUILLON
10) Stéphane LORDELOT – GROS MORNE
11) Oliver JEAN-DENIS – LORRAIN
Bruno Nestor Azérot
