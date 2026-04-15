Le témoin martiniquais qui va faire condamner Nicolas  Sarkozy dans les procès du financement lybien !



La semaine dernière au cours du procès en appel de l’ancien Président Nicolas Sarkozy un grand moment d’émotion a ébranlé la salle d’audience mais aussi tout ceux qui par écran interposé, suivaient ce procès.

Une femme s’est approchée à la barre : veuve du pilote de l’avion qui s’est écrasé dans le désert du Ténéré et a laissé parler son cœur !!!

Regardant le Président Sarkozy dans les yeux elle délivra un message de dignité extrême, inoubliable.

Lorsque son nom fut prononcé, je me suis souvenu que quelques 35 ans au paravent j’avais été marqué par le fait que ce nom, celui de son mari, commandant de bord du Boeing qui avait explosé était celui d’ un martiniquais et non des moindres: Raveneau.

À l’époque j’ai fait ma petite enquête et avais découvert que la veuve Maryvonne Raveneau était la fille d’un célèbre chef d’entreprise martiniquais dont les initiales à elles seules suffisaient amplement à raconter là succès story de ce brillant homme d’affaires.

Ses magasins, une référence dans le monde faisaient de lui le plus grand vendeur de parfums en France et en Europe RA : Roger Albert.



Audacieux, il avait choisi pour défendre les intérêts de sa fille et de ses petits enfants un jeune avocat martiniquais inconnu.

Des années plus tard j’ai eu la chance de m’entretenir avec ce chef d’entreprise car je souhaitais qu’il me raconte sa vie et son parcours.

Lors de notre discussion je lui avais demandé quel était le martiniquais qui à ses yeux l’avait le plus impressionné. Sans hésiter il me cita sans sourciller, le nom de ce jeune avocat dont il me raconta l’odyssée en Lybie en plein embargo pour demander l’inculpation du chef des services secrets Lybien mais aussi celle du Président Kadhafi.

Il me dit aussi , le jour où vous avez un problème sérieux, grave à régler, n’hésitez pas, c’est lui qu’il faut choisir. Bien entendu…ce conseil n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. J’en sais quelque chose.

Cette incursion en Lybie avait provoqué la stupéfaction de tous. Son courage et sa détermination en avaient impressionné plus d’un.

Roger Albert m’avait indiqué que le Ministère des Affaires Étrangères Français avait été estomaqué par cette initiative si risquée.

Au cours de l’audience de la semaine dernière je me suis souvenu de l’impact médiatique de l’initiative de ce jeune avocat qui avait réussi a ébranlé, au risque de sa vie, le système qui protégeait la clic kadafienne et desserrer l’etau de terreur qui entourait l’enquête de la justice française dans ce dossier.

Aujourd’hui disparu, les mots et l’émotion de Rober Albert sont encore vifs dans ma mémoire lorsqu’il prononça le nom de son avocat : Alex Ursulet.





gilles dégras