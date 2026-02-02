L’agent de catégorie C qui a détourné 3.2 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique sera au tribunal correctionnel de Fort-de-France le 18 mai 2026

On passe finalement de 2.8 à 3.2 millions d’euros. C’est ça prendre de la hauteur au coeur d’une gouvernance qui ne manque pas d’ingénierie.

L’agent de catégorie C qui a détourné millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique sera jugé au tribunal correctionnel de Fort-de-France le 18 mai 2026. Espérons qu’elle va libérer, notamment la parole, avant le 22. Comme dirait le Canard Enchaîné.

Si elle a des complices…ils et elles ne doivent pas être tranquilles. Car pas évident, car pas facile, car pas simple, car Pablo Escobar de trouver un avocat capable dans ce cas qu’à là…car ça sent la merde. Le caca bœuf bolofien.