7 anciens élus de Guadeloupe et de Guyane jugés en Martinique pour des faits de corruption passive et favoritisme

7 anciens élus de Guadeloupe et de Guyane vont être jugés à partir de ce mercredi 29 avril 2026 par le tribunal correctionnel de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France en Martinique.

Ces élus, anciens maires pour la plupart, sont notamment poursuivis pour des faits de corruption passive et favoritisme.

C’est un vieux dossier dans lequel les faits reprochés remontent à 20 ans. De 2006 à 2013, trois communes de Guadeloupe et cinq de Guyane ont acheté du matériel divers auprès de 2 sociétés, et ce au mépris des règles de la commande publique, pas de mise en concurrence, pas de publicité et dépassement des seuils légaux.

Le matériel, des panneaux de signalisation, des barrières de sécurité ou encore des jeux pour enfants, était , lui, facturé jusqu’à 7 fois plus cher aux communes.

Au total, les gérants d’Image et Stratégie et Procite, les deux société en question, ont ainsi facturé pour plus de 2,1 millions d’euros, dont plus d’un quart à la seule commune du Baillif.

Et pour mieux fluidifier les échanges, les dirigeants des 2 sociétés savaient se montrer généreux avec les maires concernés : enveloppes d’argent liquide, billets d’avion et séjours à Paris. Certains élus ont accepté, d’autres ont soutenu devant les enquêteurs avoir toujours refusé.

Marie-Lucile Breslau, Georges Clairy et Louis Molinié sont donc attendus ce matin devant le tribunal correctionnel de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort de France. Ils devraient retrouver à leur coté 3 anciens maires de Guyane, Théodore Roumillac, Auguste Fernand, Claude Polony et Serge Cazala un ancien conseiller municipal de Camopi. En revanche, les dirigeants des 2 sociétés pourraient bien manquer à l’appel. Les époux Lahmy auraient en effet trouvé refuge en Israël.

Source : Eric Stimpfling/Guadeloupe La 1ère