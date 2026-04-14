Morne-Rouge…la pomme cannelle est un vert corrossol ?

avril 14th, 2026

Contrairement à ce qui circule, la mairie du Morne-Rouge, en Martinique dément toute responsabilité dans l’annulation du spectacle du ballet Pom’Kanel prévu le 19 avril 2026.

Selon la municipalité, l’organisateur aurait pris les devants avant même la finalisation d’un accord officiel. En pleine réorganisation interne après les élections, la ville assure qu’une proposition encadrée était en cours.

Tout en regrettant cette annulation, la mairie réaffirme son soutien aux acteurs culturels et se dit prête à retravailler avec le ballet à l’avenir.

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