Le ticket ZAC est MORT…Catherine Conconne est en mode Cahier d’un fatal retour au PPM natal

Comme Charles, elle se voyait déjà en haut de l’affiche.

Le ticket Zobda/Azérot/Conconne (ZAC) tenait le bon bout autant quil tapait sur les bambous.

Objectif 2028 afin d’être numéro 1 comme Philippe. Sauf que les casseroles quand on en a ça fait patatra. Comme Patra. SMTVD.

Aussi le ZAC rime avec PROZAC et ça ripe façon RIP.

Mais la sénatrice soucieuse d’être dans la matrice du pouvoir créole entre Frégate et plateau roy serait en train de pacser avec Serge le boskafien englué jusqu’aux burnes au coeur des palais-tuviers dans son visqueux et vicieux marigot judiciaire parisien qui devrait lui être fatal en appel.

Tenez-vous bien…nous à Bondamanjak on n’ose pas le croire. Catherine Conconne serait la solution envisagée par Serge Letchimy en cas de « chute » du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Ne nous demandez pas comment cela va être possible, nous ne sommes des quimboiseurs et nous ne lisons pas dans les gonades de cristal. Nous ne sommes que de simples et modestes mangeurs de pop-corn. À suivre