« Ce 22 mai…je peux… je n’ai pas piscine »

22 mai 2026, LA COULEUR DE L’ESCLAVAGE le film de Patrick Baucelin sera projeté à Madiana à Schœlcher en Martinique. Deux séances. 11h45 et 18h30.
mai 21st, 2026
22 mai 2026, LA COULEUR DE L’ESCLAVAGE le film de Patrick Baucelin sera projeté à Madiana à Schœlcher en Martinique. Deux séances. 11h45 et 18h30.
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