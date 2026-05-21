« Ce 22 mai…je peux… je n’ai pas piscine »

mai 21st, 2026

22 mai 2026, LA COULEUR DE L’ESCLAVAGE le film de Patrick Baucelin sera projeté à Madiana à Schœlcher en Martinique. Deux séances. 11h45 et 18h30.

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