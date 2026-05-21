Yan MONPLAISIR élu président d’ODYSSI en Martinique

mai 21st, 2026

PUTAIN…

Yan MONPLAISIR élu président d’ODYSSI. 19 votants. 17 pour. 2 bulletins vides. Thym pue…le PPM va devoir prendre des cours d’apnée à Ducos. Pourtant il n’est pas né là. Oh…reallly. 😀😀😃😃😄

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