La compagnie Christiane Emmanuel a le plaisir de vous inviter à « un Souffle de danse » réunissant trois chorégraphies originales, le vendredi 3 juillet 2026 à 19h, à Terres d’arts – Domaine de Tivoli à Fort-de-France en Martinique.

Au programme, la pièce Signos particulares, une création qui s’inscrit dans un parcours de recherche et de création mené dans le cadre de la coopération régionale, avec l’appui de différentes ambassades partenaires. Après des étapes de travail et de rencontres à République dominicaine (Saint-Domingue) et à Cuba, le projet poursuit aujourd’hui son développement en Uruguay, enrichissant ainsi une démarche artistique ancrée dans le dialogue entre territoires et cultures.

À la suite, Jean Félix Zaire vous présentera le solo « Traversée » et Robert Régina sa conférence dansée intitulée « Jes Chapé » (travail autour de la mise en valeur du Jes chapé, élément centrale de la danse Kalenda Bèlè).

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de danse, de découverte et d’échange avec les artistes.

Tarif : 15€

Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/la-maison-rouge-maison-des-arts/evenements/un-souffle-de-danse

Merci à nos partenaires : Le FCR, la DAC, l’INAE, l’ambassade de France en Uruguay, La Maison Rouge : Maison des Arts et Terres d’Arts – Domaine de Tivoli