Mbappé té bonda yo

juillet 5th, 2026

En bon dard et en tout cas car il est l’unique buteur du match…Mbappé té bonda yo. Eh oui…le Paraguay s’est fait doucher par le duce. Next.

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