En bon dard et en tout cas car il est l’unique buteur du match…Mbappé té bonda yo. Eh oui…le Paraguay s’est fait doucher par le duce. Next.
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