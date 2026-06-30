Naïma Moutchou la ministre qui tombe à pic

juin 30th, 2026

On ne pouvait pas rêver mieux pour donner du bon nannan à notre dimension factice spécifique.

Lundi 29 juin 2026, une grande conférence régionale de sécurité qui ne cartonne pas, pose ses valises cartonnées en Martinique. Énième fumante fumisterie prévisible.

Mardi 30 juin, Naïma Moutchou ministre des Outre-mer foule le tarmac et paf. I gonna kill you. Biwa Biwa. Un mec touche le bitume fatal foyalais. Un mort de plus. Un mort de trop. Comdab. Dit-on.

Même dans Bandi on n’aurait pas osé. Olisé. Netflix ou neg flex boug mwen. Un en moins. Voilà de quoi toucher du doigt la visqueuse réalité créole empreinte de facticité de l’île chère à Émia Eriasec. Ça ne s’invente pas. On se prend un vent et on ne s’en vante pas. Next.

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