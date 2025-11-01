Amélie Verdier…la femme qui fait trembler Serge Letchimy

#OutreMer I Pour son premier déplacement en Martinique, Amélie Verdier met l’accent sur l’accompagnement des acteurs économiques locaux

La directrice générale des Finances publiques s’est rendue la semaine du 20 octobre 2025 dans les Antilles françaises, faisant d’abord étape en Martinique. Trois jours durant Amélie Verdier a rencontré les équipes de la Direction régionale des Finances publiques (DRFiP), les représentants des collectivités, et de nombreux acteurs économiques et institutionnels du territoire.

Avec le directeur régional Rodolphe Sauvonnet, elle a salué la mobilisation de tous les agents engagés dans le versement de l’aide exceptionnelle aux entreprises touchées par les émeutes d’octobre-novembre 2024.

Au Marin, elle a échangé avec le maire José Mirande et les équipes du Service des impôts des particuliers (SIP) et Service des impôts des entreprises (SIE), sur la réorganisation de l’accueil après l’incendie de 2024 et sur la lutte contre les défaillance d’entreprises.

Une rencontre consacrée à la défiscalisation a permis d’évoquer avec la filière nautique le projet de charte pour une plaisance professionnelle et responsable. L’occasion de rappeler que la défiscalisation doit s’inscrire dans un véritable plan de développement économique de l’île.

À Schoelcher, elle a retrouvé Damien Charrier, président du Conseil national de l’ordre des experts-comptables, sa présidente locale Valérie-Anne LAUHON, et présenté avec Sébastien Rabineau la réforme de la #Facturationélectronique devant un parterre réunissant les professionnels du chiffre et les acteurs économiques de l’île.

Des acteurs économiques et institutionnels que la directrice a retrouvés avec le préfet Etienne Desplanques pour un point général sur la situation économique de la Martinique, avant de participer à une table ronde sur le contrôle fiscal puis à une réunion consacrée à la lutte contre le blanchiment, en présence du procureur de la république, du général de gendarmerie et du commandant du GIR.

La directrice générale a enfin rencontré Jérome Le Brière, directeur général du CHU de Martinique sur la problématique des délais de paiement et les actions entreprises pour les réduire, avant un entretien avec Yves Servant directeur général de l’ARS, sur la situation financière des hôpitaux ponctué par la signature d’une convention de partenariat DRFiP-ARS.

La visite s’est achevée dans la matinée du 22 octobre par une rencontre avec les agents du Service Facturier et de la Paierie Territoriale en présence du… président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale, Serge LETCHIMY. Sans commentaire mais comment taire ?

Au fait ils ont peut-être parler du cas de l’agent de catégorie C qui a détourné 2.8 millions d’euros à la CTM…on va se renseigner. À suivre…