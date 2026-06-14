Lewis Hamilton…not alone in Barcelone

Le britannique Lewis Hamilton vient de remporter sa première victoire avec Ferrari lors du Grand Prix de Barcelone, ce dimanche 14 juin 2026. Il s’agit de sa 106ᵉ victoire en Formule 1, un record absolu, et de son premier succès depuis 2024.

C’est la première victoire de Hamilton depuis son arrivée chez Scuderia Ferrari. Il s’agit de sa 106ᵉ victoire en Formule 1, un record absolu, et de son premier succès depuis 2024. À 41 ans, il devient le vainqueur le plus âgé d’un Grand Prix depuis Jack Brabham en 1970.

Cette victoire met fin à une série de cinq succès consécutifs du jeune prodige Kimi Antonelli, leader du championnat.

Hamilton occupe désormais la 2ᵉ place du championnat du monde, même s’il reste à plusieurs dizaines de points d’Antonelli.