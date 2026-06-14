Lewis Hamilton…not alone in Barcelone

juin 14th, 2026

Le britannique Lewis Hamilton vient de remporter sa première victoire avec Ferrari lors du Grand Prix de Barcelone, ce dimanche 14 juin 2026. Il s’agit de sa 106ᵉ victoire en Formule 1, un record absolu, et de son premier succès depuis 2024.
C’est la première victoire de Hamilton depuis son arrivée chez Scuderia Ferrari. Il s’agit de sa 106ᵉ victoire en Formule 1, un record absolu, et de son premier succès depuis 2024. À 41 ans, il devient le vainqueur le plus âgé d’un Grand Prix depuis Jack Brabham en 1970.
Cette victoire met fin à une série de cinq succès consécutifs du jeune prodige Kimi Antonelli, leader du championnat.
Hamilton occupe désormais la 2ᵉ place du championnat du monde, même s’il reste à plusieurs dizaines de points d’Antonelli.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer