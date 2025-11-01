Le préfet de Martinique Etienne Desplanques tel Antoine Crozat… recadre sévèrement Serge Letchimy…ça sent fort la mise sous tutelle

octobre 31st, 2025

Las de l’erratique gouvernance boskafienne qui nourrit l’actuel marasme économique et impacte graduellement l’île chère à Émia Eriasec, le préfet de Martinique Etienne Desplanques a envoyé à Serge « 17, 18, 20 novembre 2025 » Letchimy le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour plus de 20 millions d’euros de mise en demeure préalable à mandatement d’office pour que la CTM paye les entreprises locales, les organismes de formation, les caisses de retraite…etc.

Ça sent fort la mise sous tutelle et le marionettisme créole. Tèt Boskaf optera t-il pour une mise en retrait-illégale ?

