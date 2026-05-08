Après BANDI…Miss Martinique pour Miss France 2027

Après la débandage de BANDI…la Martinique est-elle psychologiquement prête pour une nouvelle grande désillusion dans sa énième quête de reconnaissance ? C’est une bonne question.

Elles sont 10.

Les 10 candidates au titre de Miss Martinique 2026, pour Miss France 2027 — L’élection aura lieu le Samedi 13 Juin 2026 !!✨

Déborah Cousin | 27 ans | 1m73

@deborah_cousin_off

Nathanaëlle Hélène | 22 ans | 1m70

@nathanaellehelene.off

Laïka Laptes | 30 ans | 1m72

@laikalaptesoff

Laura Laventure | 36 ans | 1m72

@laura.laventureoff

Laurine Lixfé | 25 ans | 1m72

@laurinelixfe_off

Maureen-Alycia Lucea-Merlin | 24 ans | 1m76

@maureenalycialm_off

Kassandra Marie-Magdeleine | 18 ans | 1m74

@kassandra_mm.off

Solène Marouane Rugard | 18 ans | 1m74

@solene_mr.off

Loanne Nodin | 30 ans | 1m70

@loannenodinoff

Sullyann Petris | 25 ans | 1m78

@sullyannpetrisoff