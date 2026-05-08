Après BANDI…Miss Martinique pour Miss France 2027

Après la débandage de BANDI…la Martinique est-elle psychologiquement prête pour une nouvelle grande désillusion dans sa énième quête de reconnaissance ? C’est une bonne question.
Elles sont 10.
Les 10 candidates au titre de Miss Martinique 2026, pour Miss France 2027 — L’élection aura lieu le Samedi 13 Juin 2026 !!✨
Déborah Cousin | 27 ans | 1m73
@deborah_cousin_off
Nathanaëlle Hélène | 22 ans | 1m70
@nathanaellehelene.off
Laïka Laptes | 30 ans | 1m72
@laikalaptesoff
Laura Laventure | 36 ans | 1m72
@laura.laventureoff
Laurine Lixfé | 25 ans | 1m72
@laurinelixfe_off
Maureen-Alycia Lucea-Merlin | 24 ans | 1m76
@maureenalycialm_off
Kassandra Marie-Magdeleine | 18 ans | 1m74
@kassandra_mm.off
Solène Marouane Rugard | 18 ans | 1m74
@solene_mr.off
Loanne Nodin | 30 ans | 1m70
@loannenodinoff
Sullyann Petris | 25 ans | 1m78
@sullyannpetrisoff