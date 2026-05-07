Pourquoi les Martiniquais sont aussi CONS et DÉBILES ?

En Martinique, les cons ont pris le pouvoir. Et quand on sait qu’un con est CON parce qu’il n’a pas le choix…ça devient inquiétant.

Voila un cas cas révélé par des écologistes qui n’ont jamais été aussi verts devant une telle cararelle environnementale, comportementale et sociétale. On n’est pas dans la merde

Texte présent sur la page Facebook de l’association :

Bien entendu, face à la gravité de ces atteintes constatées sur un site classé Ramsar, l’ASSAUPAMAR saisira officiellement le Secrétariat de la Convention Ramsar afin que cette situation soit portée à la connaissance des instances internationales compétentes.

L’ASSAUPAMAR dénonce avec la plus grande fermeté les conséquences du camping illégal observées sur le site Ramsar des Salines, notamment du côté de l’Anse Meunier, à Fond Moustique.

Les images parlent d’elles-mêmes : un WC installé en pleine mangrove, des remblais et des aménagements sauvages viennent dégrader un espace naturel exceptionnel, reconnu pour sa biodiversité et protégé au niveau international.

Ce site n’est pas un terrain à urbaniser . Il constitue un patrimoine écologique précieux, refuge de nombreuses espèces animales et végétales, et une zone essentielle pour l’équilibre du littoral martiniquais.

Nous posons aujourd’hui publiquement la question :

Qui est réellement le gestionnaire de ce site Ramsar ?

Qui contrôle, surveille et agit face à ces atteintes répétées à l’environnement ?

L’ASSAUPAMAR appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement afin de faire cesser ces pratiques et de remettre le site en état.

Nous lançons également un appel à la population :

respectons ce lieu pour nos enfants et pour les générations futures. La nature des Salines est fragile. Chaque dégradation laisse des traces durables sur notre environnement.

Le camping sauvage et les installations illégales n’ont pas leur place dans une zone protégée. Nous invitons chacun à privilégier les espaces prévus et autorisés pour le camping et les loisirs, dans le respect des règles et de la nature.

Préserver les Salines, c’est protéger un bien commun. Mèsi anpil et anpil lanmou.