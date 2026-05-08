Jean-Luc Mélenchon un verbe d’aujourd’hui …présent dans le futur du présent

Quand, un journaliste, tel que celui de Histoires Crépues, vous pose en live une question dérangeante autant qu’embarrassante, pour avoir du répondant, il faut avoir de la maîtrise.

Il n’y a pas si longtemps, Edouard Philippe ex Premier Ministre français avait fait la démonstration qu’au box-office du parler-vrai qui dérape, le direct de droite pouvait être l’équivalent d’un uppercut pas vraiment cute en déclarant comme un factice négationniste que « La colonisation n’était pas un crime ». On s’en souviendra.

On l’aime ou on ne l’aime pas mais Jean-Luc Mélenchon, qui est actuellement le plus brillant homme politique français encore en vie (et ce n’est pas Jordan Bardella qui nous démentira) prouve qu’il est perméable à un monde qui change.

Sa réponse est limpide claire et posée. Oui le monde change et ce racisme qui reprend actuellement du poil de la bête dans le dit pays des droits de l’homme, prouve qu’une résistance pigmentaire construit une forteresse civilisationnelle.

D’ailleurs si l’un de ses soutiens, Bally Bagayoko, fait l’objet depuis son élection en mars dernier, d’un acharnement médiatico-raciste d’une rare violence, ce n’est pas par hasard. Ça me rappelle Africa Paradis, une fiction qui aujourd’hui touche du doigt le réel.