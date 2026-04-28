Bally Bagayoko, le nouveau roi de France de la ville des Noirs, perturbe les sondages

À Paris, ça tousse sec dans les salons feutrés.

Pendant que les éditorialistes en costume repassé dissertaient entre deux expressos sur les éternels visages de la République, un nom est venu leur coincer la glotte : Bally Bagayoko.

Oui, Saint-Denis.

Cette ville que certains ne traversent qu’en voiture aux vitres fermées.

Cette ville qu’on convoque à longueur de JT pour parler d’insécurité, de banlieue, d’immigration, mais rarement pour parler de pouvoir.

Et voilà que de cette “ville des Noirs”, comme disent à voix basse ceux qui aiment classer la France par couleur, surgit un homme qui vient mettre un coup de pied dans le glaire bénitier des sondages.

Le nouveau maire s’invite dans les baromètres d’opinion comme un invité que personne n’avait osé inscrire sur le plan de table. Il n’est plus derrière la grille, il a fait une grille dans la société des blancs. Putain, Pétain, comment peut-il ?

Panique à bord.

Les sondeurs regardent leurs courbes comme un cardiologue devant un électoral électrocardiogramme en pleine tachycardie.

Les chroniqueurs de plateaux télé cherchent déjà à expliquer l’inexplicable. Infâmes plateaux des hauts plateaux.

Les appareils politiques, eux, font ce qu’ils savent faire de mieux : compter, recompter, supputer, manœuvrer.

Car ce qui les dérange, ce n’est pas seulement l’homme.

C’est ce qu’il représente.

Un maire noir. C’est amer. Nique ta…enculé d’ Samir.

Un élu issu d’une ville populaire. L’air est vicié autant que vicieux. Pue thym.

Un visage qui ne sort pas des couloirs de Sciences Po, des cabinets ministériels ou des dîners en ville du VIIe arrondissement.

Autrement dit, une anomalie dans le logiciel de la République des héritiers.

Hier encore, Saint-Denis servait de décor aux fantasmes sécuritaires des mêmes qui n’y mettaient jamais les pieds.

Aujourd’hui, la ville devient une rampe de lancement politique.

Et là, subitement, tout le monde s’y intéresse.

Comme d’habitude, Paris découvre avec dix ans de retard ce que la réalité sociale avait déjà compris.

Le plus croustillant reste le ballet des experts.

Ceux qui expliquaient, la bouche en cul-de-poule, que les quartiers populaires ne produisaient que de l’abstention et du ressentiment se retrouvent aujourd’hui à commenter la montée d’un homme qui transforme une victoire municipale en séisme symbolique.

Bally Bagayoko ne perturbe pas seulement les sondages.

Il perturbe surtout les certitudes.

Celles d’une classe politique persuadée que le pouvoir se reproduit toujours entre soi.

Mais la ville des Noirs, celle qu’on caricature, qu’on stigmatise et qu’on instrumentalise, vient de rappeler à la France une vérité simple :

les marges finissent toujours par revenir au centre. Eh oui Marjolaine.

Et quand elles reviennent, elles ne demandent pas la permission.