Éline Mencé, la Martinique au sommet des échecs français



La Martinique peut être fière de l’une de ses jeunes étoiles. À seulement 16 ans, Éline Mencé vient d’être sacrée championne de France d’échecs dans la catégorie U16F, à l’issue de la compétition qui s’est tenue ce jour à Albi.

Cette brillante lycéenne, actuellement en classe de Terminale, confirme un talent exceptionnel allié à une grande humilité. Son sacre national récompense des années de travail, de concentration et de persévérance dans une discipline où la rigueur mentale, l’anticipation et la maîtrise de soi sont essentielles.

Le parcours d’Éline trouve ses racines en Martinique, où elle a effectué ses premiers pas sur l’échiquier au club d’échecs de Rivière-Salée. Ce club, qui a accompagné ses débuts, peut aujourd’hui mesurer le chemin parcouru par la jeune championne, devenue une référence pour toute une génération de jeunes joueurs et joueuses.

Ce titre national est aussi le fruit d’un environnement familial et sportif solide. Un hommage particulier revient à ses parents, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son épanouissement et à sa progression jusqu’au plus haut niveau français.

Au-delà de la performance sportive, la victoire d’Éline Mencé représente une véritable source d’inspiration pour la jeunesse martiniquaise. Elle démontre que le talent, lorsqu’il est soutenu par le travail et la détermination, peut mener à l’excellence.

Par son intelligence de jeu, sa modestie et son engagement, Éline incarne déjà une figure prometteuse du sport et des échecs français.

Toutes nos félicitations à la nouvelle championne de France U16F.

